﻿آسيا… المنتخب السعودي يسير بخطوات ثابتة نحو النهائيات

الرياض ـ د ب أ: يسير المنتخب السعودي بخطوات ثابتة للعودة إلى نهائيات كأس العــالم بعد غيــاب طـــويل عنها، حيث صـعــد إلى صدارة المجموعة الثانية الآسيوية من الدور الحاسم لتصفيات مونديال 2018 .

وقدم المنتخب السعودي مستوى جيدا مقرونا بالنتائج الإيجابية التي أقنع فيها الجميع، فبعد الغياب عن الحضور المونديالي في آخر نسختين بجنوب إفريقيا 2010 والبرازيل 2014، عاد المنتخب الملقب بـ«الأخضر» لكسب ثقة جماهيره منذ انطلاق التصفيات، واستعاد ثقافة الفوز التي تمكنه من تحقيق أماني عشاقه المتمثلة في التأهل إلى كأس العالم للمرة الخامسة في تاريخه. وقطع خطوة مهمة في طريقه نحو نهائيات روسيا عقب فوزه الكبير على ضيفه الإماراتي بثلاثية نظيفة سجلت في آخر 17 دقيقة من عمر المباراة التي أقيمت الثلاثاء الماضي على ملعب «مدينة الملك عبدالله الرياضية» بجدة. وتربع الأخضر بعد هذه الجولة على صدارة المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، بفارق نقطتين أمام أستراليا الثاني، الذي تعادل مع ضيفه اليابان 1/1، فيما صعد اليابان إلى المركز الثالث برصيد 7 نقاط، وحل الإمارات رابعا برصيد 6 نقاط، وجاء العراق في المركز الخامس برصيد ثلاث نقاط، فيما تذيل تايلند ترتيب المجموعة بلا نقاط.

ويأمل المنتخب السعودي، الذي يحل ضيفا على نظيره الياباني في مدينة سايتاما منتصف الشهر المقبل، في إنهاء مرحلة الذهاب بشكل مثالي والاقتراب أكثر من تحقيق الحلم وتكرار سيناريو أربعة نهائيات لكأس العالم في الولايات المتحدة 1994 حين بلغ الدور الثاني، وفرنسا 1998، وكوريا الجنوبية واليابان 2002 وألمانيا 2006 حين كان الممثل الوحيد لعرب آسيا فيها. ونجحت تجربة المدرب الهولندي بيرت فان مارفيك مع المنتخب السعودي حتى الآن، وهو صاحب خبرة كافية في التعامل مع مباريات كأس العالم، ويكفي أنه قاد منتخب بلاده إلى المباراة النهائية لمونديال جنوب إفريقيا قبل أن يخسر بصعوبة أمام اسبانيا بهدف وحيد .ولعب المنتخب السعودي بقيادة فان مارفيك 12 مباراة خالية من الهزائم طوال فترة إشرافه عليه التي بلغت أكثر 400 يوما، قاد خلالها الأخضر في 11 مباراة في تصفيات مشتركة لكاس الامم الآسيوية التي تقام في الامارات عام 2019 وكأس العالم الحالية وواحدة ودية أمام لاوس وحقق خلالها الفوز بتسع مباريات، مقابل ثلاثة تعادلات.