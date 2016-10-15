﻿رئيس الفيفا: فضيحة مدرب انكلترا مجرد «غيض من فيض»!

لندن ـ «القدس العربي»: أبدى جاني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي (الفيفا) قلقه من ملكية أطراف ثالثة لحقوق لاعبين في كرة القدم، ملمحا أن المنظمة الدولية قد تحتاج الى تبني اجراءات جديدة للتخلص من هذه المسألة.

وأقيل سام أولاردايس من تدريب منتخب انكلترا بعد 67 يوما فقط من توليه المسؤولية بعد تحقيق لصحيفة «دايلي تليغراف» التي صورته في فيديو وهو يعطي نصائح حول كيفية الالتفاف على لوائح انتقالات اللاعبين، وزعمت أنه استغل منصبه للتفاوض للحصول على 400 ألف جنيه إسترليني لتمثيل شركة في الشرق الأقصى. وقال إنفانتيو لوسائل اعلام بريطانية عن رحيل اولاردايس: «في بادئ الأمر شعرت بدهشة شديدة وبعدها شعرت بحزن بالغ لان قصصا مثل هذه تتعلق بسوء التصرف وتدفقات مالية وغيرها مضرة لكرة القدم». وفجرت الصحيفة أيضا أزمة أخرى عندما اتهمت ثمانية من المدربين الحاليين والسابقين في الدوري الممتاز بتلقي «أموال» للمساعدة في انتقال لاعبين في اطار سلسلة من التحقيقات عن وقائع فساد. وأضاف إنفانتينو: «ما سمعناه مجرد غيض من فيض وربما تتكشف الكثير من الأمور مستقبلا وتتسبب في مزيد من القلق. قبل الوصول الى أي حكم نهائي يتعين علينا انتظار التحقيقات التي يجريها الاتحاد الانكليزي». وتابع: «وبعدها سنبحث الطريقة التي سنتحرك بها. يبدو ان ملكية أطراف ثالثة لحقوق لا تزال تمثل مشكلة. إنه امر يتعين علينا بحثه. قلنا دائما إن ملكية أطراف ثالثة تؤثر على اللعبة. يجب ألا نسمح للمصالح الاقتصادية لأطراف ثالثة بالتأثير على اللعبة. يتعين علينا بحث هذه المسألة ومحاولة علاجها».