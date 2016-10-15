﻿ما سبب اقامة كلاسيكو انكلترا بين ليفربول ومانشستر يونايتد في المساء؟

عندما أعلنت رابطة الدوري الاسباني لكرة القدم موعد الكلاسيكو بين العملاقين ريال مدريد وبرشلونة في 3 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، حددته بالساعة الـ3:15 عصر يوم السبت بتوقيت غرينتش، والسبب أن هذه الموعد يلائم السوقين الامريكية والآسيوية، رغم ان محبي كرة القدم اعتادوا على متابعة الكلاسيكو في المساء، وما بعد منتصف الليل في عالمنا العربي.

وهذا الموسم، هو الأول للرابطة الاسبانية التي تهتم بمواعيد مبارياتها للتلاءم مع الأسواق الخارجية، حتى لو كانت مزعجة للجمهور المحلي، والسبب هو محاولة تقليد تفكير الآلة التسويقية الانكليزية التي برعت في نشر دوريها حول العالم ومضاعفة شعبيته، وجعل البريميرليغ الأثرى في العالم من دون منافس، حيث ستجني الأندية العشرون في الدوري الممتاز على مدار السنوات الثلاث المقبلة نحو 9 مليارات جنيه استرليني من الحقوق التلفزيونية لبيع المباريات حول العالم.

لا شك ان كلاسيكو «يونايتد» و»الريدز» يبقى الأبرز في روزنامة الكرة الانكليزية في كل موسم، كونه يجمع بين أنجح ناديين في تاريخ الكرة الانكليزية (أحرزا معا 38 بطولة دوري)، وبين الاكثر شعبية في البلاد، وبين مدينتين جارتين بينهما صراع ناري خفي، سياسي واقتصادي وتجاري يمتد عقودا طويلة، وبالتأكيد ستزداد الأهمية بوجود مدربين بشخصيتين مثيرتين يقودان الفريقين، الالماني يورغن كلوب مع ليفربول، وجوزيه مورينيو مع مانشستر يونايتد. وبسبب هذه الحساسية بين الناديين كانت دائما تقام مباراتا الفريقين ذهابا وايابا، خلال ساعات النهار من يوم السبت أو الاحد، لكن من النادر اقامتها في الليل، والسبب هو تقليص استهلاك الكحول بين الجماهير خلال النهار، وبالتالي تكون المشاكل وحالات الشغب والصدامات أقل ما يمكن، رغم حالات استثناء، كمباراتي دور الـ16 في الدوري الاوروبي الموسم الماضي، حيث أقيمت المباراتان (الذهاب والاياب) في الثامنة مساء. لكن لقاء مساء الغد (الاثنين) بين العملاقين سيكون في الثامنة مساء (السابعة بتوقيت غرينيتش)، لكن ما هو السبب؟

عادة تكون الأندية محكومة برغبة رابطة الدوري الممتاز، التي تختار قبلها بأسابيع المباريات التي ستذيعها على الهواء تلفزيونيا، وهي كانت خمس مواعيد، واصبحت ستاً هذا الموسم، باضافة مساء الجمعة للمرة الاولى، بالاضافة الى ظهيرة السبت (12:30) ومساء السبت (17:30)، وظهيرة الاحد (12:00 او 14:00) وعصر الاحد (16:00)، وأيضاً مساء الاثنين (20:00)، علماً أنه يمنع منعا باتا النقل المباشر لأي مباراة في الساعة الثالثة من ظهيرة يوم السبت، وهو الموعد العام لجميع مباريات الدرجات الاخرى، كي لا يتأثر حضور مبارياتها وبالتأثير على مداخيل الاندية، التي عادة ما تكون مغمورة ومحدودة. وبعدما تختار الرابطة، مباراة الفريقين وموعدها، تعرضها على الناقلين الحصريين محلياً في انكلترا (سكاي وبي تي سبورت) لتتم بينهما المفاضلة، وطبعاً يجب ان يوافق الناديان رغم علمهما بالمدخول الاضافي الذي سيحصلان عليه من النقل المباشر.

طبعا هذا الموعد سيناسب غالبية العالم (الأسواق)، كونه في موعد مشابه لمباريات دوري الأبطال، ما عدا السوق الشرق آسيوية، رغم أنني شاهدت بعيني كيف يصطف محبو الكرة الانكليزية في بانكوك وكوالالمبور في ساعات الفجر الأولى ينتظرون ركلة البداية على أحر من الجمر وكأنها في ساعات العصر.

twitter: @khaldounElcheik