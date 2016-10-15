﻿مسؤولون: القوات الليبية تتقدم في سرت ومقتل 14 جنديا

سرت(ليبيا) -(رويترز) – قال مسؤولون عسكريون ومصادر مستشفيات إن القوات الموالية للحكومة الليبية تقدمت في منطقة أخرى في معركتها لتحرير مدينة سرت من قبضة تنظيم «الدولة الإسلامية» في قتال أسفر عن سقوط 14 جنديا من القوات الليبية. وبعد قتال استمر ستة أشهر وبدعم من غارات جوية أمريكية أوشكت القوات الليبية المتحالفة مع الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس على القضاء على آخر فلول تنظيم «الدولة الإسلامية» في سرت مسقط رأس الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

وقال مسؤولون عسكريون إن قتال شوارع عنيف نشب في منطقة الجيزة البحرية باستخدام دبابات وعربات مدرعة مزودة بمدافع آلية ثقيلة بالإضافة إلى غارات جوية لاستعادة منازل احتلها مقاتلو تنظيم «الدولة».

وقال أحمد هدية أحد المتحدثين باسم القوات الموالية للحكومة وهي أساسا من مدينة مصراتة إن قوات البنيان المرصوص توغلت يوم الجمعة في الجيزة البحرية وإن طائرات حربية للقوات الليبية أصابت سيارة ملغومة.

وقال أكرم قليوان وهو متحدث باسم مستشفى مصراتة المركزي إن 14 جنديا من القوات الموالية للحكومة قُتلوا كما أصيب 20 في الاشتباكات التي وقعت يوم الجمعة.