﻿ خطف موظف إغاثة أمريكي في النيجر

نيامي -(رويترز) – قال مسؤول محلي أمس السبت إن مسلحين داهموا منزل موظف إغاثة أمريكي بوسط النيجر الليلة الماضية وقتلوا اثنين من حراسه قبل أن يقتادوه بسيارة في الصحراء باتجاه مالي.

وقال أحمد ديلو رئيس بلدية أبالاك «جاءوا أولا على دراجة نارية وقتلوا الحارسين… ثم جاءت سيارة دفع رباعي واقتادته بعيدا وتحركت باتجاه الحدود مع مالي».

وأبلغ سكان عن سماعهم صوت طلقات نارية قرب منزل موظف الإغاثة الذي يقيم فيه منذ سنوات.. وقال ديلو إن جنديا من النيجر من بين الحارسين القتيلين

وخطف الأجانب نادر في النيجر مقارنة بجارتها مالي التي ينشط فيها إسلاميون متشددون وعادة ما يحتجزون رهائن للحصول على فدية أو مكاسب سياسية.

واستغل المتشددون والعصابات الإجرامية المساحات الصحراوية الشاسعة التي لا تخضع لأي حراسة وتزايدت الهجمات هذا العام مع تدهور الأوضاع الأمنية في مالي.

ولم يختطف أي مواطن أمريكي في النيجر من قبل لكن من يشتبه أنهم إسلاميون حاولوا خطف أحد العاملين في السفارة الأمريكية من فندق في بلدة طاوة في .2009

وقالت متحدثة باسم السفارة الأمريكية إن هناك تحقيقا جاريا في الواقعة لكنها لم تؤكد أي تفاصيل إضافية. ولم يصدر تعليق فوري من قوات الأمن في النيجر على الواقعة.