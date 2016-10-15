﻿مقتل19 شخصا في تدافع بمدينة فاراناسي الهندية

نيودلهي -(د ب أ)- لقي 19 شخصا على الأقل حتفهم وأصيب العشرات في تدافع خلال تجمع ديني في مدينة فاراناسي المقدسة.

وقال رئيس شرطة ولاية أوتار براديش جواد أحمد أمس السبت إن 15 امرأة وأربع رجال لقوا حتفهم، بينما كان حشد من الاشخاص يحاول عبور أحد الجسور.

كان منظمو الفعالية قد حصلوا على تصريح لتجمع خمسة آلاف شخص، ولكن أعدادا أكبر انضمت للموكب. وقالت الشرطة إن التدافع وقع مع ضيق الطريق عند نقطة بالقرب من جسر راجغات.

وقال أحمد: «بعض الشائعات أدت إلى تدافع بشكل مفاجئ وحدوث دهس».