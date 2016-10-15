﻿مصر توجه ضربة جوية لمواقع متشددين في سيناء بعد هجوم على عسكريين

القاهرة -(رويترز) – قال الجيش المصري إنه وجه أمس السبت ضربة جوية استمرت ثلاث ساعات لمواقع متشددي جماعة موالية لتنظيم الدولة الإسلامية في محافظة شمال سيناء بعد أقل من 24 ساعة من مقتل 12 عسكريا في هجوم أعلن المتشددون مسؤوليتهم عنه.

وقال بيان أصدرته القيادة العامة للقوات المسلحة «ثأرا لدماء الشهداء أقلعت عدة تشكيلات جوية فجر أمس السبت… لاستطلاع مناطق الأهداف وتأكيد إحداثياتها وتنفيذ ضربة جوية مركزة استمرت لمدة ثلاث ساعات كاملة».

وأضاف البيان أن الضربة «أسفرت عن تدمير مناطق تمركز وإيواء العناصر الإرهابية وكذلك نقاط تجميع الأسلحة والذخائر التي تستخدمها تلك العناصر وتدمير سبع عربات دفع رباعي تدميرا كاملا. كما تم قتل عدد من العناصر التكفيرية التي قامت بعملياتها الإجرامية والعناصر المعاونة لها. وما زالت الأعمال مستمرة حتى الآن».

وتحول إجراءات أمن مشددة يتخذها الجيش بمعاونة الشرطة دون التغطية الصحافية المباشرة لأحداث شمال سيناء.

وكان المتحدث العسكري المصري قال الجمعة إن 12 من رجال الجيش و15 متشددا قتلوا في اشتباك دار في في منطقة بئر العبد بشمال سيناء وإن مصابين سقطوا من الجانبين.

وأعلنت ولاية سيناء مسؤوليتها عن الهجوم زاعمة أن عناصرها قتلوا أكثر من 20 من رجال الجيش وأصابوا آخرين وأنها غنمت أسلحة وذخائر كما قالت إن مقاتليها عادوا «إلى مواقعهم سالمين».

وأصدرت وزارة الداخلية بيانا أمس السبت قالت فيه إن الشرطة أحبطت محاولتين لتهريب كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر إلى شمال سيناء من مزرعة على الحدود بين محافظتي الشرقية والإسماعيلية القريبتين ومن محافظة بني سويف جنوبي القاهرة.

وأضاف البيان أن الشرطة صادرت الأسلحة التي اشتملت على مئات البنادق وعشرات الآلاف من الطلقات كما ألقت القبض على عدد من الأشخاص وصفهم البيان بأنهم «مجموعة من العناصر الإرهابية».