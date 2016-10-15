الجيش الأميركي يرصد محاولة كورية شمالية فاشلة لإطلاق صاروخ بالستي





واشنطن- أ ف ب- أعلن الجيش الأميركي السبت أنه رصد محاولة فاشلة في كوريا الشمالية لإطلاق صاروخ بالستي انطلاقاً من شمال غرب البلاد.

وقال مركز القيادة الاستراتيجية الأميركية (ستراتكوم) في بيان إن “أنظمة مركز القيادة الاستراتيجية الأميركية رصد ما نعتبر أنه محاولة فاشلة لإطلاق صاروخ كوري شمالي” عند الساعة 03،33 ت غ قرب كوسونغ في شمال غرب كوريا الشمالية. ورجح المركز أن يكون “الأمر متعلقاً بصاروخ بالستي متوسط المدى من طراز موسادان”.