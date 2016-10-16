بان كي مون يشعر “بخيبة أمل” تجاه استجابة المجتمع الدولي لكارثة هايتي

بور أو برينس- د ب أ- قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون يوم السبت إنه يشعر “بخيبة أمل تجاه استجابة المجتمع الدولي” بشأن توفير المساعدات لمواطني هايتي المتضررين من إعصار ماثيو المدمر.

وقال بان، الذي حلق بطائرة فوق بعض الأجزاء الأكثر تضررا في البلاد والتقى مع بعض المتضررين من الإعصار، إن المانحين الرئيسيين يجب عليهم الآن تقديم يد العون لمساعدة هايتي.

وقال بان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع القائم بأعمال رئيس البلاد جوسيليرمى بريفير، “أعرف أن الوضع الاقتصادي العالمي ليس مواتيا وأعرف أن بعض الدول المانحة تشعر بالإرهاق، ولكن الوضع الحالي، والكارثة الحالية… تفوق الوصف”.

وتابع بان “التقيت بالكثير من الناس المشردين، الشباب والنساء والحوامل وبعض المرضى، وكان المشهد مفجعا”.

وتأكد حتى الآن مقتل 546 شخصا جراء الإعصار ماثيو الذي ضرب البلاد في الرابع من تشرين أول/ اكتوبر الجاري، فيما لا يزال 128 شخصا في عداد المفقودين فضلا عن 439 مصابا وأكثر من 175 ألفا و500 شخص فقدوا منازلهم، وفقا لإدارة الحماية المدنية في هايتي.

وعلاوة على ذلك، هناك أكثر من 500 شخص مصابون بالكوليرا وتركز هيئات المساعدة في الوقت الراهن على توصيل مياه نظيفة وإصلاح البنية التحتية للصرف الصحي.

وقالت منظمة الصحة العالمية إنها أرسلت مليون جرعة من لقاح الكوليرا إلى هايتي في مسعى لتفادى تفشي المرض في أعقاب الإعصار.

وكان تفشي الكوليرا في أعقاب زلزال ضرب هايتي في عام 2010 قد أودى بحياة 8500 شخص.