ترامب يقترح اخضاع هيلاري كلينتون لفحص منشطات قبل المناظرة المقبلة

بورتسموث- أ ف ب- المح دونالد ترامب المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية التي ستجرى الشهر المقبل إلى أن منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون تستخدم مواد منشطة واقترح اخضاعها لفحوصات قبل المناظرة المقبلة.

وقال قطب العقارات السبعيني في تجمع في بورتسموث في ولاية نيوهامشير (شمال شرق) “نحن مثل الرياضيين (…) يجب أن يخضع الرياضيون لفحص في اطار مكافحة المنشطات، واعتقد انه علينا ان نفعل ذلك حتى قبل المناظرة”.

وقبل أربعة أيام من المناظرة الثالثة والاخيرة التي سيحاول ترامب خلالها تحسين موقعه في السباق إلى البيت الابيض، المح رجل الاعمال إلى أن وزيرة الخارجية السابقة لم تكن بحالة طبيعية خلال المواجهة الاخيرة بينهما.

وقال “لا اعرف ماذا يحدث لها. في بداية المناظرة الاخيرة كانت نشيطة جدا. وفي النهاية كانت قادرة بالكاد على الوصول إلى سيارتها”.

وكان المرشح الجمهورية تساءل علنا مرات عدة عن الوضع الصحي للسيدة الاولى السابقة. وردا على تصريحات ترامب حول الاقتراع المقبل، دان فريق كلينتون “المحاولات المشينة التي تهدف الى زعزعة مصداقية انتخابات قبل اسابيع من اجرائها”.