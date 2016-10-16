قوات الاحتلال تعتقل 12 فلسطينيا في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية

تل أبيب- د ب أ- أفادت وسائل إعلام إسرائيلية الأحد بأن قوات من الجيش وحرس الحدود اعتقلت الليلة الماضية 12 فلسطينيا في مناطق مختلفة من الضفة الغربية.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية، التي أوردت الخبر، أنه “يشتبه في خمسة منهم بالإخلال بالنظام العام والقيام بأعمال شغب”، دون أن تذكر ما إذا كان لأي منهم انتماءات تنظيمية.

وتعتقل إسرائيل بصورة شبه يومية فلسطينيين تصفهم بأنهم “مطلوبون لأجهزة الأمن للاشتباه في ضلوعهم في ممارسة الإرهاب الشعبي المحلي والإخلال بالنظام العام والقيام بأعمال شغب”.