روسيا: الاتفاق في محادثات لوزان على ضرورة تقرير السوريين لمستقبلهم

موسكو- رويترز- قالت روسيا إن كل المشاركين في محادثات لوزان اتفقوا على أن السوريين وحدهم هم من يقررون مستقبلهم من خلال حوار يشمل كافة الأطراف كما أكدوا التزامهم بالحفاظ على سوريا موحدة وعلمانية بعدما انتهى الاجتماع دون انفراجة.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية الأحد أنه كي ينجح اتفاق أمريكي روسي لوقف إطلاق النار يجب فصل المعارضة السورية المعتدلة عن جبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقا) وغيرها من “الجماعات الإرهابية” التابعة لها.

وتابعت “في الوقت نفسه يجب أن يكون مفهوما أن العمليات ضد إرهابيي تنظيم الدولة الإسلامية وجبهة النصرة ستستمر”.

وأخفقت محادثات لوزان أمس السبت التي دعا إليها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في الاتفاق على استراتيجية مشتركة مع روسيا لإنهاء الصراع السوري الذي دخل عامه السادس.

والتقى كيري بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزراء خارجية إيران والعراق والسعودية وتركيا وقطر والأردن ومصر بعد أسابيع من انهيار وقف لإطلاق النار توصلت إليه روسيا والولايات المتحدة بشق الأنفس ورأى فيه الكثيرون آخر أمل للسلام هذا العام.

واتهمت قوى غربية روسيا وسوريا بارتكاب أعمال وحشية بقصف مستشفيات وقتل المدنيين ومنع عمليات الإجلاء الطبية في حلب وكذلك باستهداف قافلة مساعدات مما أسفر عن مقتل نحو 20 شخصا. وتقول سوريا وروسيا إنها تستهدفان المتشددين فحسب.

ولم تشارك أوروبا في الاجتماع بلوزان. لكن وزارة الخارجية الفرنسية أكدت أن كيري ووزراء خارجية الدول التي تتبنى نفس الموقف يعتزمون الاجتماع في لندن اليوم الأحد لبحث الشأن السوري.