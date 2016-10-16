مركز “حميميم”: عدد البلدات السورية المنضمة إلى التهدئة يرتفع إلى 795

موسكو- د ب أ- أعلن المركز الروسي لتنسيق التهدئة أن عدد البلدات والقرى السورية التي انضمت إلى المصالحة ارتفع إلى 795، طبقا لما ذكرته وكالة “سبوتنيك” الروسية للانباء الأحد.

وأفاد المركز الكائن في قاعدة “حميميم” الجوية قرب اللاذقية في بيان أصدره مساء السبت، بأن ممثلين عن خمس بلدات ومنها أربعة في محافظة اللاذقية وواحدة في محافظة حمص، وقعوا على اتفاقات المصالحة خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وذكر المركز في الوقت ذاته أن خبراءه سجلوا 51 حالة إطلاق نار وقصف من قبل المسلحين في محافظات حلب (25 حالة)، ودمشق (16)، واللاذقية (5)، وحماة (4)، والقنيطرة (1). كما أشار المركز في بيانه إلى أن المسلحين استخدموا طائرات بدون طيار مزودة بمتفجرات في محافظة اللاذقية، حسب الوكالة الروسية.