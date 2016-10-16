إقالة محافظ الحسكة السورية وتعيين ضابط متقاعد مكانه

دمشق- د ب أ- أقال الرئيس السوري بشار الأسد الأحد محافظ محافظة الحسكة شمال شرق سوريا وعين مكانه ضابطا متقاعدا.

وقالت مصادر رسمية في محافظة الحسكة لوكالة الأنباء الألمانية إن مرسوما جمهوريا صدر الأحد يقضي بإقالة محافظ الحسكة المهندس محمد زعال العلي وتعيين اللواء المتقاعد جايز حمود الموسى مكانه.

وشهدت محافظة الحسكة بداية الشهر الماضي إقالة القائد العسكري للمنطقة الشرقية اللواء محمد خضور كما أقيل القائد العسكري لمحافظة الحسكة العميد غسان محمد على خلفية المواجهات التي جرت بين القوات الحكومية والمسلحين الأكراد والتي سيطر على اثرها الأكراد على أغلب احياء المدينة.