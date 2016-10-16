مصر تفتح معبر رفح مع قطاع غزة لليوم الثاني

غزة- د ب أ- فتحت السلطات المصرية معبر رفح البري مع قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي الأحد للسفر في الاتجاهين.

وذكرت الهيئة العامة للحدود والمعابر التابعة لوزارة الداخلية في غزة، في بيان مقتضب، أن المعبر شهد السبت مغادرة 795 مسافرا إلى الجانب المصري فيما وصل 739 مسافرا إلى القطاع.

وفتحت السلطات المصرية المعبر لستة أيام غير متتالية هذا الأسبوع بشكل استثنائي للسفر في كلا الاتجاهين ابتداء من السبت.

وكانت السلطات المصرية فتحت المعبر أخر مرة في كلا الاتجاهين في الثالث من أيلول/ سبتمبر الماضي لمدة ثلاثة أيام لسفر الحالات الإنسانية.

ومعبر رفح هو المنفذ البري الوحيد لقطاع غزة على العالم الخارجي ويشهد أزمة إغلاق دائمة منذ منتصف عام 2013 على أثر توتر العلاقات بين حركة “حماس″ التي تسيطر على القطاع ومصر.