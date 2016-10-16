إسرائيل تغلق الأراضي الفلسطينية مع حلول عيد المظلات اليهودي

القدس المحتلة- أ ف ب- أغلق جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح الأحد الضفة الغربية المحتلة وجميع نقاط العبور بين إسرائيل وقطاع غزة مع حلول عيد المظلات اليهودي (سوكوت)، بحسب ما اعلن الجيش.

وقالت المتحدثة باسم الجيش لوكالة فرانس برس إن القيود على حركة الفلسطينيين ودخولهم إلى إسرائيل ستبقى حتى الاثنين، بينما سيتم السماح للحالات الانسانية بالمرور.

وتقفل إسرائيل بصورة منهجية نقاط العبور إلى الضفة الغربية خلال الاعياد الكبيرة خوفا من وقوع هجمات.

ويبدأ عيد المظلات (سوكوت) مساء الأحد الذي يستمر سبعة أيام ويعد من العطل التي تدفع عددا اكبر من اليهود إلى التوجه للحرم القدسي.

ويعتبر اليهود حائط المبكى (البراق عند المسلمين) الذي يقع اسفل باحة الاقصى آخر بقايا المعبد اليهودي ما يسمى بـ(الهيكل) وهو اقدس الاماكن لديهم.

وكان فلسطيني نفذ في التاسع من تشرين الاول/ اكتوبر الماضي هجوما بالرصاص في القدس الشرقية المحتلة أدى إلى مقتل شرطي وامرأة اسرائيليان، ما أدى الى نشر تعزيزات أمنية في المدينة.

وشهدت فترة الاعياد اليهودية في 2015 توترا شديدا، واندلعت موجة عنف ما تزال مستمرة حتى اليوم.

وكانت مطالبة يهود متشددين بالصلاة في المسجد الاقصى سببا لاندلاع موجة اعمال العنف التي تشهدها الاراضي الفلسطينية وإسرائيل والقدس منذ مطلع تشرين الاول/ اكتوبر 2015 والتي اسفرت عن استشهاد 233 فلسطينيا ومقتل 36 اسرائيليا اضافة إلى أمريكيين اثنين واريتري وسوداني، بحسب حصيلة لوكالة فرانس برس.