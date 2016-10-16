واشنطن تدين التفجير الانتحاري في بغداد

بغداد- الأناضول- أدانت الولايات المتحدة الأمريكية، الأحد، الهجوم الانتحاري الذي استهدف مجلس عزاء شيعي في العاصمة العراقية بغداد، السبت، وأدى لسقوط عشرات القتلى والجرحى.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، وصل الأناضول نسخة منه.

وذكر البيان أن “الهجوم يؤكد طبيعة الجبن والكراهية لدى تنظيم داعش الذي يحاول بذر الفتن بين أبناء الشعب العراقي”.

وأضافت الوزارة أن “الحادث يبرز أهمية جهود التحالف الدولي (بقيادة الولايات المتحدة) في دعم قوات الأمن العراقية لهزيمة تنظيم داعش الإرهابي”.

وجدد البيان التأكيد على التزام الولايات المتحدة بدعم قوات الأمن في العراق.

وتقود الولايات المتحدة، تحالفا دولياً مكونًا من نحو 60 دولة، يشن غارات جوية على معاقل تنظيم “داعش” الإرهابي في العراق وسوريا، كما يتولى جنود أمريكيون تقديم المشورة والتدريب للقوات العراقية لتعزيز قدرتها في الحرب ضد “داعش”.

ووقع الهجوم في منطقة الشعب شمالي بغداد، حيث فجر انتحاري يرتدي سترة ناسفة نفسه داخل خيمة يقيم فيها مواطنون شيعة طقوس إحياء ذكرى وفاة الإمام الحسين، وأسفر عن مقتل 34 شخصا وإصابة 38 آخرين.

وتحدثت حسابات موالية لتنظيم “داعش” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن تبني التنظيم مسؤولية التفجير.

ويقيم العراقيون الشيعة مآتم ومجالس عزاء في بغداد ومحافظات أخرى جنوبي البلاد ذات الكثافة الشيعية، إحياء لذكرى وفاة الإمام الحسين في كربلاء عام 61 للهجرة (680 ميلادي).

وكثّف مسلحو تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” هجماتهم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة في الأشهر الأخيرة، بالتزامن مع انحسار نفوذهم على الأرض شمالي وغربي البلاد.