فصائل سورية مدعومة من تركيا تسيطر على بلدتين في ريف حلب الشمالي الشرقي

القاهرة- د ب أ- أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن الفصائل الإسلامية والمقاتلة المدعمة بالدبابات والطائرات التركية تمكنت من السيطرة على بلدتي صوران اعزاز واحتيملات بريف حلب الشمالي الشرقي.

وقال المرصد في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية نسخة منه الاحد إن ذلك جاء بعد انسحاب تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) من البلدتين.

وأشار إلى أن بلدة دابق أصبحت بذلك مطوقة بشكل كامل من قبل الفصائل، وهناك معلومات عن انسحابات جرت من بلدة دابق ليلاً نفذها عناصر داعش، إلى مناطق سيطرتهم الأخرى في ريف حلب الشمالي الشرقي.

وحسب المرصد، تأتي هذه السيطرة على احتيملات وصوران اعزاز عقب هجوم عنيف بدأته الفصائل فجر السبت، تمكنت فيه من السيطرة على قرى يسيطر عليها التنظيم بين أخترين ومارع، متمكنة بذلك من محاصرة التنظيم وقطع خطوط الإمداد بين دابق وصوران اعزاز، وبين بقية المناطق التي يسيطر عليها التنظيم بريف حلب الشمالي الشرقي، وأجبر هذا الهجوم التنظيم على الانسحاب اليوم من صوران واحتيملات.