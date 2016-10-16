ضابط عراقي: ميليشيات “شيعية” تسلّلت داخل قوات الجيش قرب الموصل

أربيل- الأناضول- كشف مسؤول رفيع بالجيش العراقي، الأحد، عن وجود ميليشيات “شيعية” بين الجنود العراقيين المتمركزين على جبهات مختلفة في إطار العملية المرتقبة لتحرير مدينة الموصل شمالي البلاد من تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” الإرهابي.

وقال المسؤول العسكري العراقي للأناضول (فضل عدم الكشف عن هويته لدواعٍ أمنية): “هناك عناصر ميليشيات شيعية موجودة بين الجنود العراقيين، الذين يستخدمون جبهات قوات البيشمركة للهجوم على داعش من المناطق الشرقية والشمالية”.

وبحسب العسكري العراقي، فإن “عناصر الميليشيات الشيعية تنتمي إلى حركة (النجباء) المنضوية تحت فصائل (الحشد الشعبي)، وجاءت إلى المنطقة من العاصمة بغداد”.

وأوضح أن “تلك الميليشيات الشيعية شاركت سابقًا في معارك داخل الأراضي السورية لدعم قوات نظام بشار الأسد، وأن هناك أعلامًا تحمل رموزًا شيعية لا تزال معلقة على آليات القوات العراقية في جبهات البيشمركة (القوات المسلحة للإقليم الكردي في العراق)”.

وأشار المسؤول العسكري، إلى أن “تلك الأعلام التي ترفرف على آليات القوات العراقية تُعد بمثابة دليل على تسلّل الميليشيات الشيعية داخل الجيش متستّرة بالبدلة العسكرية الرسمية”.

وفي وقت سابق، اتفقت حكومتا بغداد وأربيل على استخدام جنود الجيش العراقي لجبهات البيشمركة في المناطق الجنوبية والشرقية والشمالية لمدينة الموصل، في إطار العملية العسكرية المرتقبة لتحرير المدينة من “داعش”.

والثلاثاء الماضي، أعلنت قيادة العمليات المشتركة (القوات المسلحة العراقية والبيشمركة والحشود القتالية المساندة لها)، عن وصول تعزيزات عسكرية جنوب شرق الموصل، بانتظار ساعة الصفر لبدء الهجوم.

ومنذ مايو/ أيار الماضي، تدفع الحكومة العراقية بحشود عسكرية قرب الموصل التي يسيطر عليها “داعش” منذ يونيو/ حزيران 2014، في إطار خطة لاستعادة السيطرة عليها من التنظيم الإرهابي.

وخلال الأيام الأخيرة، أعلن الجيش العراقي أكثر من مرة أنه بانتظار ساعة الصفر لإطلاق عملية تحرير المدينة من التنظيم، ويقول إنه سيستعيدها قبل حلول نهاية العام الحالي.