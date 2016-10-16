 مقتل وإصابة 6 عراقيين في تفجير انتحاري ببغداد

بغداد - د ب أ – أفادت قيادة عمليات بغداد بمقتل عراقيين اثنين وإصابة أربعة آخرين الأحد، في تفجير انتحاري بحزام ناسف استهدف موكباً حسينياً في منطقة الجادرية في حي الكرادة ببغداد.

وقالت القيادة ، في بيان صحافي اليوم ، إن “انتحارياً يرتدي حزاماً ناسفاً فجر نفسه مستهدفاً موكباً حسينياً في منطقة الجادرية ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة أربعة آخرين”.

من جانب آخر ، أفادت مصادر أمنية وطبية بأن الحصيلة النهائية للتفجير الانتحاري الذي استهدف مجلس عزاء للشيعة في حي الشعب السبت بلغ 40 قتيلاً و60 جريحاً.