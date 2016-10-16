باكستان: القوات الهندية تلجأ مجدداً لإطلاق نار غير مبرر على خط المراقبة

روالبيندي - د ب أ – لجأت قوات الامن الهندية مرة أخرى لإطلاق نار غير مبرر عبر خط المراقبة في كشمير، في وقت مبكر من صباح الاحد، والذي رد عليه الجيش الباكستاني بشكل ملائم، طبقاً لما ذكرته صحيفة “ديلي باكستان”.

وجاء في بيان صادر عن هيئة العلاقات العامة للخدمات الداخلية في باكستان، إن “تبادل إطلاق النار بدأ في الساعة الرابعة والنصف صباح اليوم واستمر حتى السابعة صباحاً”.

ولم ترد أي تقارير عن سقوط ضحايا في أي من الجانبين.

وتزداد التوترات بين الهند وباكستان سوءا بعد الهجوم على معسكر تابع للجيش الهندي في منطقة “أوري” داخل الشطر الخاضع لسيطرة الهند من كشمير في 18 أيلول/سبتمبر، الذي قتل خلاله حوالي 20 جندياً هندياً.

وذكرت الصحيفة أنه منذ ذلك الحين، لجأت الهند لاطلاق نيران بشكل غير مبرر عدة مرات.