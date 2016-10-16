الحوثيون يريدون تحقيقاً دولياً حول جرائم حرب

صنعاء - أ ف ب – طالب الحوثيون في اليمن الاحد بإجراء “تحقيق دولي مستقل” حول “جرائم حرب” للتحالف العربي الذي يقاتلهم، وقد اقر بأنه قتل بطريق الخطأ قبل أسبوع 140 شخصاً في مجلس عزاء في صنعاء.

وقال المتمردون على موقعهم الالكتروني “سبأ نت” نقلاً عن “مصدر مسؤول بوزارة الخارجية”، أن “نتائج التحقيق الذي نُشر عن قيادة تحالف دول العدوان في جريمة الحرب التي ارتكبتها باستهداف صالة العزاء بالعاصمة صنعاء لا تبرئها من انتهاك القانون الإنساني الدولي وانتهاك كافة القيم والأعراف الإنسانية”.

ودعا هذا المسؤول الامين العام للامم المتحدة، الى “العمل على تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة برئاسة شخصية دولية محايدة رفيعة المستوى في أسرع وقت ممكن للتحقيق في جرائم الحرب في اليمن التي ارتكبها تحالف العدوان ومن خلفه”.

وأكد ان “داعمي ومرتكبي هذه الجرائم بحق الشعب اليمني لن يفلتوا من العقاب”.

وأقر التحالف العربي السبت، بانه قتل بطريق الخطأ قبل أسبوع 140 شخصاً في مجلس عزاء في صنعاء، في مجزرة أثارت موجة احتجاجات وغضب في جميع انحاء العالم.

وبعد هذا الخطأ، وعد التحالف العسكري بقيادة السعودية بإعادة النظر في قواعد الاشتباك في حربه ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة اليمنية ومناطق اخرى في هذا البلد.

والرياض التي تدعم مع حلفائها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، سبق ان تعرضت لاتهامات بقصف اهداف مدنية.

وقتل في الحرب في اليمن 6885 شخصاً منذ اذار/مارس 2015، قرابة نصفهم من المدنيين بحسب الامم المتحدة.