مرصد : الفصائل السورية المدعومة من تركيا تسيطر على 2000 كم بريف حلب الشمالي الشرقي

القاهرة - د ب أ – أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بسيطرة الفصائل العاملة ضمن “عملية درع الفرات” المدعومة بالدبابات والطائرات التركية على نحو 2000 كلم بمثلث اعزاز – مارع – جرابلس بريف حلب الشمالي الشرقي.

وقال المرصد ، في بيان الأحد إن الفصائل السورية ضمن “عملية درع الفرات” لا تزال مستمرة في عمليات تقدمها بريف حلب الشمالي الشرقي.

وأشار إلى أن الفصائل بعد سيطرتها على بلدات دابق وصوران اعزاز واحتيملات ، بعد انسحاب تنظيم “الدولة الإسلامية” ( داعش) ، تمكنت من السيطرة على قرية حور النهر القريبة من مارع، بعد أن تقدمت أمس في المنطقة الواقعة بين أخترين ومارع.

ولفتت إلى أن هذه الفصائل تمكنت من فك الحصار الذي يفرضه “الدولة” على مدينة مارع، التي تعد معقلاً لفصائل مقاتلة وإسلامية في ريف حلب الشمالي، موضحاً أنه وبهذا التقدم اليوم، تكون الفصائل العاملة بريف حلب الشرقي ضمن “عملية درع الفرات”، قد بسطت سيطرتها على نحو 2000 كلم من الأراضي السورية بريف حلب في المثلث الممتد بين جرابلس ومارع واعزاز، وذلك منذ بدء عملياتها داخل الأراضي السورية في الـ 24 من شهر آب / أغسطس الماضي ، وحتى اليوم.

وكانت الفصائل المقاتلة والإسلامية المدعومة بطائرات ودبابات تركية تمكنت اليوم من السيطرة على بلدة دابق، التي تعد الأهم دينياً لتنظيم “الدولة الإسلامية”، بعد أقل من 24 ساعة على بدء هجوم عنيف نفذته الفصائل على بلدة دابق وبلدات وقرى بمحيطها.