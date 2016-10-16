هل يحل راغب علامة مكان كاظم الساهر في برنامج “ذا فويس كيدز″

دبي ـ افتتح السوبر ستار راغب علامة أسبوع ياس مول للموضه، الذي يُقام في عامه الثاني في الفترة من 12 إلى 15 تشرين الاول/أكتوبر، ويقدم تجربة مختلفة لعشاق الموضه والزوار من مختلف أنحاء المنطقة.

وقدم علامة حفلاً حصرياً لجميع الضيوف في تاون سكوير في ياس مول، وشمل الحفل أغاني من ألبومه الرائع إلى الغاية “حبيب ضحكاتي”، بالإضافة إلى أحدث أغنية قام بإطلاقها مؤخراً “شوفتك اتلخبطت”، التي حققت مشاهدة عالية على قناته على يوتيوب وصلت إلى أكثر من مليون مشاهدة.

وعن سؤال علامة عن صحة انضمامه لبرنامج “ذافويس كيدز″ بدلاً من الفنان كاظم الساهر؛ قال: “أنا لم أوقع أي عقد بهذا الخصوص”، وبهذا ترك علامة الأمر مفتوحاً، ولم يعطِ جواباً قاطعاً.