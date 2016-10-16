نانسي عجرم: طفلتي متهورة وتسألني عن وجود الله وعن معرفته وتكذب عليّ علنا

بيروت ـ وصفت النجمة اللبنانية، نانسي عجرم إحدى طفلتيها بأنها “متهورة”، مؤكدة أن آخر همها ما يدور حولها، الأمر الذي أعجب به الكثيرون الذين قالوا عنها شعبية ولا يهمها شيء وفق تعبير الفنانة.

وقالت نانسي إنّ طفلتها أيلا ترمي نفسها في حوض السباحة لحظة وصولها غير آبهة بالنتائج، بعكس ميلا التي تنتبه لكافة التفاصيل وتتفحص الحوض وحرارة المياه، حسما ذكرت لمجلة “سيدتي”.

لكن الأسئلة التي تطرحها “أيلا” تثير تخوفات نانسي بعض الشيء، فهي تسأل عن الموت والحياة، وتقول نانسي: “سألتني مرة هل الله موجود معنا؟ فقلت لها طبعاً موجود معنا في كل مكان، فتقول لي: يعني هو يراني ويعرف إذا كذبت عليك في قلبي سراً؟ فأقول لها طبعاً.

وتؤكد نانسي أن طفلتها:”تعاود مرة أخرى السؤال لتتأكد وتقول لي: إذا كذبت عليك هل يعرف الله أنني كذبت عليك؟ فأقول لها مرة ثانية: الله يعرف كل شيء” وسط ضحكات عالية طفلتها.

كذلك كشفت النجمة أنّ أيلا تكذب عليها علنا ببراءة الأطفال، قالت نانسي: “لكنها مازالت طفلة، أحياناً أراها قد عملت شيئاً ما فأسألها: إيلا هل أنت من قمت بفعل هذا الشيء؟ فترد علي ناكرة ومستغربة قائلة: أنا”؟!، فأقول لها إذا قلت لي الحقيقة أسامحك ليس لأنك قمت بفعل هذا الشيء إنما لأنك اعترفت بالحقيقة”.

وترد أيلا بعد تفكير قائلة: “إذا قلت لك الحقيقة هل تسامحينني؟ فأردّ عليها أكيد أسامحك لأنني صديقتك المقربة. حينها وبعد أن تطمئن أنني سأسامحها تعترف بأنها قد فعلت هذا الشيء، فأقول لها حينها “برافو من الآن وصاعداً أي شيء تفعلينه تخبريني به وأنا أسامحك” وفق ما ذكرت نانسي.