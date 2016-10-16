بعد أن أهداها طائرة خاصة… القبض على زوج الممثلة البحرينية المهرة بتهمة الترويج وصناعة المخدرات

الكويت ـ ضجّت الأوساط الإعلامية الخليجية ومواقع التواصل الاجتماعي، بخبر إلقاء القبض على المنتج عادل المسلم زوج الممثلة المهرة البحرينية وشقيق الممثل المعروف عبد العزيز المسلم، بتهمة تجارة والترويج للمخدرات.

ووسط تكتّم المقرّبين منه عن وضعه وما إذا كان الخبر صحيحاً أو مغلوطاً وما يُنشر على مواقع التواصل الإجتماعي هو بالخبر اليقين، خرجت المهرة منذ قليل عبر حسابها على “تويتر” مغرّدةً بالقول “اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيراً منهم”.

وكانت العديد من المواقع أشارت إلى أنّ المهرة حامل من المسلم وستُرزق بمولودٍ جديد خلال أشهر قليلة، في وقتٍ أشار فيه العديد من روّاد التواصل الاجتماعي، إلى أنّ المسلم اليوم في قبضة مباحث المخدرات في الكويت، بعد إكتشاف أنّ كان يُدخل مواد الكيميكال عن طريق منتجات تجميلية في معمله.

يُشار إلى أنّ المهرة شغلت روّاد التواصل الاجتماعي منذ فترةٍ وجيزة بخبر شراء زوجها لها طائرةً خاصة وإنتشر حينها مقطع فيديو لها وهي تتجوّل داخلها.