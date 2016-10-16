قاض أمريكي خلع ثوبه داخل المحكمة وهجم على المدعى عليه لتأديبه ـ فيديو

نيويورك ـ كثيرة هي المواقف الطريفة أو الغريبة التي تلتقطها عدسة كاميرا المراقبة داخل قاعات المحاكم حول العالم… آخر هذه الفيديوهات انتهى بطريقةٍ سيّئة جداً للمدعي عليه.

وفي التفاصيل، ظهر القاضي جون ماكباين من ولاية ميشيغان الأمريكية وهو يخلع الثوب عنه لمساعدة ضابطٍ في السيطرة على المدعى عليه بعدما رفض المثول لقرار المحكمة.

ووقعت الحادثة الغريبة داخل قاعة محكمة Jackson County Circuitفي شهر كانون الأول الفائت خلال جلسة استماع بشأن انتهاك المدعى عليه جايكوب لارسون لقرار الحماية الشخصيّة، لكنّ الفيديو لم يُنشر إلا هذا الأسبوع.

وكان القاضي قد منع لارسون من الاقتراب من شابة كان يُلاحقها من المدرسة الثانوية معه. لكنّ لارسون انتهك هذا القرار رغم تحذيرات القاضي ما دفع بالأخير إلى الحكم عليه بقضاء 3 أيام في سجن المقاطعة.

وازداد هذا الحكم إلى 93 يوماً بعدما ساءت تصرّفات لارسون. وعندما رفض لارسون الخضوع لقرار المحكمة حكم القاضي عليه بالسجن سنة كاملة وخلع الثوب عنه لمساعدة الضابط في الإمساك به بعدما حاول الهرب.