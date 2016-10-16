بنعطية يوضح أوجه الشبه بين أليجري وجوارديولا

برلين ـ أعرب المغربي مهدي بنعطية، مدافع فريق بايرن ميونيخ، والمعار حاليًا لصفوف يوفنتوس، عن سعادته بالفوز على أودينيزي 2-1، ضمن منافسات الأسبوع الثامن من الكالتشيو.

وقال بنعطية، خلال تصريحاته لشبكة سكاي سبورتس الإيطالية “أردنا تحقيق الفوز، وبالتأكيد قدمنا أفضل أداء في الشوط الأول، ولكننا قمنا بعمل بعض الأشياء بين الشوطين وكان هناك تحسن كبير”.

وأضاف “تعافيت على المستوى البدني، وشكرًا للجهاز الطبي”.

وأوضح بنعطية “أليجري طلب مني نفس الأشياء التي كان يطلبها مني جوارديولا في بايرن ميونيخ. المدربان يريدان دائمًا أن نتبع النهج الهجومي ونقود المباراة”.

واختتم المغربي حديثه بقوله “إذا كانت النتيجة 0-0 على أرضنا ووسط جماهيرنا، سيكون عليك أن تتحمل المخاطر للتسجيل، وأليجري هو الضمان بالنسبة لنا، وأنا سعيد جدًا هنا”.