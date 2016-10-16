إبراهيموفيتش يكشف تفاصيل مكالمة مورينيو الحاسمة

لندن ـ كشف السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن تفاصيل مكالمة البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني للشياطين الحمر به، لإقناعه بالانضمام لصفوف الفريق هذا الصيف.

وانضم السلطان لصفوف الشياطين الحمر بداية الموسم، ولمدة عام واحد فقط، عقب انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال إبراهيموفيتش، خلال تصريحاته لصحيفة “ميرور” البريطانية: “كان هناك مفاوضات معي من مانشستر يونايتد قبل انتقالي لهم بموسم، ولكني لم أوافق لأنها لم تكن اللحظة الصحيحة”.

وتابع: “حين تعاقدوا مع السبيشال وان وحين يتحدث معك مورينيو، تكن بالفعل مقتنعا، فهو لا يحتاج للحديث كثيرًا لكي يقنعك”.

وأوضح: “لقد كانت مكالمة هاتفية، وقال لي اسمع أنا أنتظرك في مانشستر، وأتيت لأنني أعلم ما يريده وما يسعى لتحقيقه، فهو فائز وأرى نفسي فائزا مثله، فأنا أحب الانتصارات، وسأفعل أي شيء لكي أفز، وهو يعتقد نفس الأمر”.

وأردف: “لقد فزنا حين كنا صغارا وسوف نفوز حين نكبر قليلا، نقضي أغلب الوقت معا، ونتدرب معا، وحققنا الأفضل معًا، وفي النهاية تتذكر الشخص الذي يرفع اللقب، ولا تتذكر المباراة الواحدة، تتذكر فقط اللقب الذي ترفعه”.

وواصل: “أنا أؤمن بالعمل الجاد، حين تعمل بجد ستجني نتائج ذلك، حين لا تعمل بجد، لن تحصل على أي شيء”.

وأضاف: “البعض لم يصدق أنني سأكون في البريميرليج وألعب لمانشستر يونايتد، ولكني لا أنتبه لما يقوله الأخرين، أنا أفعل ما أريده، وما أؤمن به، أنا بنفسي فقط، ولا أدعي أن أكون شخصًا أخر”.