رئيس أركان الجيش الليبي: بترولنا تحت أمر مصر والسيسي أعظم بطل عربي ولنا الفخر أن نسلم ليبيا لمصر.. وحفتر يستحق ان يكون رئيسا للبلاد

القاهرة ـ “القدس العربي”: أعلن الفريق عبدالرازق الناظوري، رئيس أركان الجيش الليبي الذي يقوده الجنرال خليفة حفتر، أن مدير المؤسسة الوطنية للنفط سيحضر القاهرة، اليوم السبت، للتعرف على طلبات مصر من البترول، مؤكدا أن لديهم الاستعداد الكامل لتزويد مصر بما تحتاجه من النفط الليبي.

وفي حديث نشرته اليوم صحيفة “اليوم السابع″ قال الفريق الناظروى، الذي يزور القاهرة حاليا ان مدير المؤسسة الوطنية للنفط الليبي، سيزور القاهرة اليوم، ، لمعرفة ما تحتاجه السلطات المصرية. ان البترول الليبي تحت أمر مصر، وستكون هناك شحنات نفط تُضخ بشكل يومي، وسنسمع كل ما تريده مصر وسننفذه.

وقال كل إمكانياتنا تحت أمر الشعب والقيادة المصرية، وستكون هناك شحنات بترول تُضخ لمصر بشكل يومي، والبعض سيرى ذلك تبعية وتسليم السيادة الليبية لمصر، وإذا كان هذا تفكير أعدائنا، فلنا الفخر أن نسلم ليبيا لمصر، “مش زعلانيين على أنفسنا”، وإذا كان العالم يقول “مصر أم الدنيا”، فنحن نقول “مصر أمنا إحنا، لأنها وقفت معنا في يوم لم يقف معنا فيه أى شخص”.

وقال الناظوري ان هدف زيارته، تنسيق الجهود بين الجيش اللييبى والمصري، لمواجهة الإرهاب في بنغازي وفي سرت ومواجهة بعض التنظيمات الأخرى.

وعن ما يحتاجه الجيش الليبي من الجانب المصري، قال ان “الجيش الليبيى تم القضاء عليه ويحتاج لإعادة بناء، ونحن نعتبر أنفسنا جزءًا من الجيش المصري، وما تتعرض له ليبيا مطلوب منه إسقاط مصر”. وتابع قائلا “العالم الآن يحارب في مصر، كل الأزمات مفتعلة، مثل أزمات الدولار والوقيعة مع بعض الدول، هناك محاولات لإخضاع القاهرة، وكل ما يُعمل في ليبيا هدفه السيطرة عليها والحصول كل خيراتها، ومن ثم الدخول في حرب مع مصر عن قرب.”

واعتبر الناظوري ان “الرئيس السيسى أعظم بطل عربى الآن، ولن أنسى ما قاله لي ذات يوم “إن اللى عايز حياته مش هيعوز بلده”، يعني لازم تضحي بنفسك من أجل بلدك.

وعن امكانية سيطرة الجيش الليبيي التابع لحفتر السيطرة على كل الاراضي الليبية قال

“الآن نسيطر على الجنوب، وهناك سيطرة أيضاً على الغرب، والسيطرة على طرابلس ستكون في أقل من يومين، كما حصل في الحقول النفطية”.

مؤكدا ان ادانات أغلب دول الغرب بعد السيطرة على منطقة الهلال “لا يعنى لنا شيئًا، نحن نقرر مصيرنا بروحنا، هذه بالونات إعلامية فقط، هدفها الضغط على القيادة العسكرية في ليبيا، لتكون تحت رحمة الحوار من أجل الرضوخ لشروط الإخوان، ولكن لن نرضخ لذلك.”

وقال ان روسيا وافقت على إمداد قواته بالسلاح واتهم بريطانيا بقيادة الحملة الدولية ضد تسليح قواته، “من أجل حماية الإخوان التي ترعاهم، وبجانبها أمريكا، وعدد من “الشرازم” مثل مسؤولي قطر وتركيا.”

ورفض الاعتراف بحكومة الوفاق، كما أكد رفض مشاركة حفتر كوزير للدفاع في حكومة الوفاق، وقال ان حفتر يستحق أن يكون رئيساً لليبيا.