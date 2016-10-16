خروج جسر عراقي استراتيجي عن الخدمة بالموصل جراء قصف للتحالف الدولي

الموصل- د ب أ- أفاد مصدر أمني عراقي في محافظة نينوى الأحد، بأن جسراً استراتيجياً خرج عن الخدمة بعد تعرضه لأضرار بقصف جوي لطائرات التحالف وسط الموصل.

وقال العميد محمد الجبوري، إن “طائرات التحالف قصفت فجر اليوم زورقين لتنظيم الدولة تحت جسر الحرية وسط الموصل ما أسفر عن تدمير الزورقين وإلحاق إضرار جسيمة بالجسر الذي يربط جانبي الموصل الايمن بالأيسر “.

وأوضح الجبوري أن الجسر “لم يكن هدفا لطائرات التحالف لكن المستهدف هو الزوارق التي كانت تحت الجسر الذي خرج عن الخدمة” ، مبيناً أن الجسور هي جسور استراتيجية ولم تدرج ضمن اهداف قوات التحالف .

ويعد جسر الحرية هو الجسر الثاني من أصل خمسة جسور استراتيجية على نهر دجلة تربط ضفتي الموصل الأيمن بالأيسر ، وتم انشاؤه في عام 1955 ويبلغ طوله 750 متراً وعرضه تسعة أمتار.