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بوتين: روسيا لا تسعى للصدام مع الولايات المتحدة

Oct 16, 2016

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جوا - رويترز – قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأحد، إن روسيا لا تسعى للمواجهة مع الولايات المتحدة وإنها لا تحاول التأثير على الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة.

وأضاف أنه سيعمل مع أي زعيم أمريكي يرغب في التعاون مع روسيا.

ونفى بوتين مزاعم بتنفيذ هجمات قرصنة الكترونية على الولايات المتحدة. وعبر عن أمله في أن تتحسن العلاقات بين موسكو وواشنطن بعد الانتخابات الأمريكية.

كما قال بوتين الأحد، إنه يأمل أن تبذل الولايات المتحدة وحلفاؤها قصارى جهدها لتفادي سقوط ضحايا مدنيين، في هجوم لانتزاع السيطرة على مدينة الموصل العراقية من تنظيم الدولة الإسلامية.

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