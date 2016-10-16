القوات التركية تقتل 690 من تنظيم الدولة خلال 10 أشهر شمالي الموصل

أنقرة- الأناضول- قالت مصادر عسكرية إن القوات المسلحة التركية قتلت خلال 10 أشهر 690 إرهابياً، ودمرت أكثر من 500 مبنى وموقع لتنظيم الدولة الاسلامية “داعش” شمالي مدينة الموصل العراقية.

وذكرت المصادر التركية للأناضول، الأحد، أن القوات المسلحة قصفت منذ 17 ديسمبر/ كانون أول 2015، بالمدفعية مواقع لداعش شمالي الموصل بثلاثة آلاف و537، والدبابات بألف و128، والمدرعات المصفحة بـ870، وقذائف الهاون بألف 285 قذيفة.

وإلى جانب القتلى الـ690، أسفر القصف عن تدمير 555 مبنى وملجأ، و106 عربات، و34 منصة صواريخ كاتيوشا، ودبابة واحدة، و5 مدافع، وعدد من راجمات الصواريخ و11 دوشكا.

ولفتت المصادر إلى أن أهداف داعش بمحيط مدينة الموصل تتعرض لأول مرة لقصف جوي وبري من قبل الولايات المتحدة ودول أعضاء في التحالف الدولي.

وبينت أن هذا القصف يعتبر مرحلة تمهيد للعملية الكبيرة المرتقبة لتحرير المدينة. وأوضحت أن ذلك يسمى في الاصطلاح العسكري بـ”نيران تمهيدية”، بهدف كسر مقاومة العدو، وتسهيل العملية التي ستنفذها العناصر الصديقة.

وتجدر الإشارة إلى أن تركيا بدأت تدريب متطوعين من سكان الموصل في معسكر بعشيقة الذي يبعد 12 كلم شمال المدينة، بطلب من السلطات العراقية نهاية 2014، وتلقى الآلاف من الأهالي تدريبات عسكرية على يد 600 عسكري تركي حتى اليوم.

ومنذ مايو/ أيار الماضي، تدفع بغداد بحشود عسكرية قرب الموصل التي يسيطر عليها “داعش” منذ يونيو/ حزيران 2014، ضمن خطط لاستعادة السيطرة عليها من التنظيم الإرهابي، وتقول الحكومة إنها ستستعيد المدينة قبل حلول نهاية العام الحالي.

ومؤخراً، جدّد البرلمان التركي تفويضه للحكومة بإرسال قوات مسلحة خارج البلاد، للقيام بعمليات عسكرية في سوريا والعراق عند الضرورة، من أجل التصدي لأية تهديدات محتملة قد تتعرض لها الدولة من أية تنظيمات إرهابية، وهو ما رفضته بغداد.