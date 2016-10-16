مقتل ثلاثة من رجال الأمن بتفجيرين انتحاريين في مدينة غازي عنتاب التركية

غازي عنتاب- رويترز- د ب أ- قال مسؤول أمني ومصادر أمنية إن ثلاثة رجال شرطة قتلوا وأصيب تسعة أشخاص على الأقل فيما يشتبه أنه تفجير انتحاري في مدينة غازي عنتاب جنوب تركيا الأحد.

ووقع التفجير أثناء مداهمة الشرطة لمنزل يعتقد أنه يستخدم كمخبأ لمتشددين من تنظيم الدولة الإسلامية.

وقال عبد الله نجاة كوجر عضو البرلمان عن المنطقة وهو من حزب العدالة والتنمية الحاكم للصحفيين إن الانتحاري فجر عبوات ناسفة أثناء مداهمة الشرطة لمنزل في حي بالمدينة التي تبعد 40 كيلومترا عن الحدود السورية.

وأضاف أن ثلاثة من رجال الشرطة قتلوا وأصيب ستة آخرون من بينهم اثنان في حالة حرجة في المستشفى وأشار إلى أن المصابين الثلاثة الآخرين سوريون.

وكانت مصادر أمنية ذكرت لرويترز في وقت سابق أن الشرطة تعقبت سيارة يشتبه أنها تحمل متفجرات إلى المنزل الذي يعتقد أن مجموعة من اللاجئين السوريين تقطنه وداهمته.

وقالت وكالة دوجان الخاصة للأنباء إن الشرطة تداهم منزلا آخر في المدينة له صلة بالانفجار وإن هناك تقارير عن المزيد من التفجيرات وإطلاق النار.

وفي وقت لاحق، فجر انتحاري ثان نفسه في مدينة غازي عنتاب التركية، حسبما أفادت وكالة دوجان التركية للأنباء الأحد.

وأوضح التقرير أنه يعتقد أن الانتحاري كان زعيما لخلية تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية “داعش”.

والانتحاري هو القتيل الوحيد في ذلك الانفجار الذي وقع أثناء مداهمة لمنزل في ضاحية بوراك في غازي عنتاب. واحتجزت السلطات زوجة الانتحاري وطفليه الاثنين.

وتعرضت تركيا لموجة تفجيرات انتحارية نفذها متشددون يشتبه في صلتهم بالدولة الإسلامية. وقتل انتحاري أكثر من 50 شخصا العديد منهم أطفال في حفل زفاف كردي في غازي عنتاب في أغسطس آب.

وبدأت تركيا عملية داخل سوريا في أغسطس آب لدعم مقاتلين سوريين في محاولة لإبعاد الدولة الإسلامية عن حدودها. وقال المقاتلون الأحد إنهم استولوا على قرية دابق أحد معاقل التنظيم المتشدد في سوريا.

ونفذت قوات الأمن التركية مداهمات على منازل في اسطنبول وغازي عنتاب ومدن أخرى في حملة تستهدف من يشتبه في صلتهم بالدولة الإسلامية.