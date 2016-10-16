واشنطن ولندن والأمم المتحدة يطالبون بوقف للنار في اليمن “خلال أيام”

لندن- أ ف ب- دعت الولايات المتحدة وبريطانيا والأمم المتحدة الأحد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي والمتمردين الحوثيين إلى اعلان وقف لاطلاق النار خلال أيام.

وصرح وزير الخارجية الأمريكي جون كيري عقب محادثات دبلوماسية رفيعة المستوى في لندن “الان هو وقت تطبيق اتفاق وقف اطلاق نار غير مشروط، وبعد ذلك يتم الانتقال نحو طاولة التفاوض”.

وشارك موفد الأمم المتحدة إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد في الاجتماع إلى جانب كيري ووزراء خارجية بريطانيا والسعودية والامارات العربية المتحدة.

واوضح كيري ان ولد الشيخ احمد ووزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون دعوا إلى أن ينفذ وقف اطلاق النار “في اسرع وقت، أي الاثنين أو الثلاثاء”.

ويستمر النزاع في اليمن منذ اذار/ مارس 2015 بين حكومة الرئيس هادي بدعم من تحالف عربي تقوده السعودية والمتمردين الحوثيين وحلفائهم من انصار الرئيس السابق علي عبدالله صالح.

واسفر النزاع عن مقتل نحو 6900 شخص وفق الامم المتحدة.

وفي الثامن من تشرين الاول/ اكتوبر، ادت غارة جوية للتحالف العربي إلى 140 قتيلا و525 جريحا بعدما استهدفت مجلس عزاء في صنعاء، بحسب الامم المتحدة.