منع الزيارة عن محمود عبدالعزيز في المستشفى

القاهرة ـ يتواجد الفنان المصري محمود عبدالعزيز في مستشفى “الصفا” بالمهندسين، بعد أن تعرض لأزمة صحية استدعت نقله إلى المستشفى.

الفنان المصري يرقد في غرفة عادية في المستشفى وليس في العناية المركزة كما ردد البعض، إلا أن الأطباء قاموا بمنع الزيارة عنه حتى لا تسبب الزيارات ازعاجا له، مما قد يؤثر على حالته الصحية.

الإعلامية بوسي شلبي، زوجة محمود عبدالعزيز، تتواجد معه بصورة دائمة في المستشفى هي وأولاده محمد وكريم، وقد طمأنت بوسي الجمهور على حالة زوجها، بقولها “الحمد لله هو كويس حاليا، ولن يخرج من المستشفى إلا بعد الاطمئنان تمام على حالته الصحية”.

يذكر أن محمود عبدالعزيز قد شارك في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل “راس الغول”، والذي شاركه بطولته كل من فاروق الفيشاوي، ميرفت أمين، لقاء الخميسي، بيومي فؤاد، وهو من تأليف وائل حمدي وشريف بدر الدين، وإخراج أحمد سمير فرج.