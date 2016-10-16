فيفي عبده تنتفض ضد الألفاظ الخارجة على مواقع التواصل

القاهرة ـ عبرت الفنانة المصرية فيفي عبده، عن غضبها من انتشار العديد من التعليقات الخارجة عبر صفحات موقع “إنستغرام”.

فيفي عبده، قامت بتسجيل فيديو، وجهت فيه سؤال لجمهورها عن سر انتشار مثل هذه العادة التي وصفتها بأنها دخيلة على البلاد العربية، قائلة: “عايزة اقولكم حاجة مهمة جدا عماله اشوف حاجات كتيره على انستجرام والناس بتقطع بعضها مش عارفه إيه السبب في الموضوع ده، وهي عاملة عمليات تجميل واللي مش عاملة، عمرنا ما شوفنا في بلادنا العربية الألفاظ المنتشرة في الوقت الحالي وتساءلت هل هم دخلاء؟ عايزه أعرف الأسباب منكم أنتم”.

من ناحية أخرى تواصل فيفي عبده، تقديم مسرحيتها “حارة العوالم”، على مسرح “الليسية”، ويشاركها البطولة ابنتها عزة مجاهد، ومحمود دسوقي وريكو وهاني حسن الاْسمر، وهاني فاروق وعبير محمود ومصطفى درويش ومريم سعيد صالح وبسمة محيي زايد، ومن إخراج محسن رزق وإنتاج محيى زايد.