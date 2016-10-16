الدفاع اليمنية تؤكد حرصها على كشف ملابسات حادث مجلس العزاء بعد اكتمال التحقيقات

صنعاء- د ب أ- أكدت وزارة الدفاع اليمنية ورئاسة هيئة الأركان العامة الموالية للحكومة الأحد حرصهما على الكشف عن ملابسات حادث قصف صالة العزاء بصنعاء بعد اكتمال التحقيقات الداخلية.

وقال مصدر مسؤول في وزار الدفاع وهيئة الأركان في بيان صحفي أطلعت وكالة الأنباء الألمانية على نسخة منه إن “الوزارة ورئاسة هيئة الأركان اطلعتا على نتائج التحقيق التي أعلنها الفريق المشترك الخاص بالتحقيق بالحوادث في اليمن، وعبرتا عن تقديرهما للجهد الذي بذله أعضاء الفريق فيما يتعلق بحادثة مجلس العزاء”.

وأوضح المصدر أن وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان تأخذان بعين الاعتبار ما جاء في التحقيق من معلومات، وتؤكدان حرصهما على الكشف عن ملابسات الحادث عند اكتمال تحقيقاتها الداخلية.

واختتم المصدر بالقول إن “الوزارة وهيئة الأركان لم يصدرا أي تصريح خلاف هذا البيان بشأن التقرير الصادر عن لجنة التحقيق في حادثة الصالة الكبرى بصنعاء”، والتحقيقات مازالت جارية وسيتم نشر نتائج التحقيقات للرأي العام.

ويوم السبت أعلن فريق تقييم الحوادث التابع للتحالف العربي أن التحالف نفذ ضربات جوية على صالة العزاء في صنعاء السبت قبل الماضي، بناء على معلومات مغلوطة جاءت من جهة تابعة لهيئة الأركان اليمنية.