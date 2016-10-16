فاروق الفيشاوي يعترف بجرأة: لا أصلح للزواج

القاهرة ـ كعادته تحدث الفنان المصري فاروق الفيشاوي بجرأة لكن هذه المرة عن نفسه مبينًا أسباب عدم زواجه حتى الآن.

الفيشاوي قال إنه لم يفكر في الزواج منذ عام 1998، وذلك لأنه لا يصلح للزواج وتكوين أسرة.

الفنان المصري قال إنه فوضوي جدًا ولا يستطيع أن يكون رجل بيت ملتزمًا مؤكدًا أنه يعذر المرأة التي لا تستطيع تحمل هذه الأشياء.

الفيشاوي أضاف أن من طبيعة الرجل ألا تكفيه امرأة واحدة، وأن الحديث عن إخلاص الرجل “خيال علمي”، بينما وصف الزوجة المصرية بأنها تميل للنكد طوال الوقت.

فاروق أشار، خلال تواجده ببرنامج “الستات ميعرفوش يكدبوا” الذي يعرض على قناة CBC إلى أنه يحب المرأة الجميلة التي تهتم بنفسها، بينما يكره المرأة المتسلطة.

الفنان المصري تزوج أكثر من مرة أشهرها زواجه من الفنانة سمية الألفي والدة ابنه أحمد الذي سلك هو الآخر مجال التمثيل.