دراسة حديثة تكشف: زيادة الوزن تزيد عمر الدماغ لـ 10 سنوات

لندن ـ تعرف السمنة كواحدة من الحالات الطبية الأكثر شيوعا في المجتمع اليوم، وأكثرها صعوبة من ناحية العلاج والتصدي لها، لكن دراسة جديدة جاءت لتدحض تلك النظريات القديمة.

فقد أكدت دراسة حديثة أن زيادة الوزن تتسبب بزيادة عمر الدماغ بمدة لا تقل عن 10 سنوات مقارنة بالأشخاص العاديين، وأن الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن ، لديهم مناطق بيضاء أقل من الأشخاص أصحاب الأوزان الطبيعية.

وتعتبر هذه المناطق هي حلقات وصل بين خلايا الدماغ والنهايات العصبية المختلفة، والمسؤولة عن الذاكرة ومناطق التفكير، وهي تضمر عند تقدم الإنسان بالعمر.

وفي مقال للدكتورة ليزا رونان من جامعة كامبريدج البريطانية، فإنّ الأشخاص البدناء يمتلكون دماغاً يشبه دماغ الأشخاص الأصحاء الذين يكبرونهم بعشرة أعوام.

ولكن الدراسة بينت أيضا أن تخفيف الوزن والنشاط الرياضي من شأنه أن يحسن من نشاط تلك المناطق أو الوصلات العصبية، وعودة الجسم إلى طبيعته بفرص أكثر من النحفاء.

وكانت دراسة دنماركية أخرى قد أكدت أن أصحاب الجسم الممتلئ يمتلكون سراً حياتياً لا يملكه أصحاب الجسم النحيف، وهي أن وزن الجسم الزائد هو مؤشر على معدل حياة أطول من الجسم النحيف، حيث أكدت النتائج التي توصلوا إليها أن “بين أصحاب الجسم الممتلئ اليوم نسبة وفاة أقل مما بين ذوي الجسم العادي أو النحيف”.