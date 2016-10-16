محكمة إماراتية تؤجل دعوى مواطنة بتغيير جنسها… والحكومة ترفض

أبوظبي ـ تستمر المحكمة بالنظر في دعوى مواطنة اماراتية تطالب فيها بتغيير جنسها من أنثى إلى ذكر، في أبوظبي.

وطلب المحامي عبدالله المنصوري، الأحد، مجددًا تأجيل قضية موكلته إلى الأربعاء القادم، للتعقيب على مذكرة الحكومة التي قدمها محامي الجهات الحكومية طالبا رفض الدعوى .

وفي تطورات القضية، حددت المحكمة جلسة الأربعاء لسماع تعقيب محامي رافعة الدعوى.

يذكر أن تلك القضية رفعت بعد إقرار البلاد قوانين جديدة تتعلق بمسألة تحويل الجنس والاستنساخ والقتل الرحيم.