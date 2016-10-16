بدء تدريب عسكري مشترك بين مصر وروسيا شمال غربي القاهرة

القاهرة ـ رويترز ـ قال المتحدث العسكري المصري اليوم الأحد إن مصر وروسيا بدأتا تدريبا عسكريا مشتركا تنفذه عناصر من وحدات المظلات المصرية وقوات الإنزال الجوي الروسية في منطقة صحراوية شمال غربي القاهرة.

وقال المتحدث في صفحته على فيسبوك “انطلقت فعاليات التدريب المصري الروسي المشترك -حماة الصداقة 2016- والذي تنفذه عناصر من وحدات المظلات المصرية وقوات الإنزال الجوى الروسية.”

وأضاف أن التدريب يشارك فيه “أكثر من 700 مقاتل و20 معدة متوسطة وثقيلة من البلدين يتم إسقاطها خلال 60 طلعة جوية… باستخدام 30 طائرة مصرية وروسية من مختلف الطرازات.”

وأضاف أن التدريب يأتي “في إطار خطة التدريبات المشتركة بين القوات المسلحة المصرية والعديد من الدول الشقيقة والصديقة” في إشارة إلى دول عربية وغربية.

ويجرى التدريب في المدينة العسكرية بمدينة الحمام في شمال غرب مصر. وتقع المدينة في نطاق المنطقة الشمالية العسكرية.

وكان المتحدث العسكري قال يوم الأربعاء إن التدريب سيجرى في الفترة من 15 إلى 26 أكتوبر تشرين الأول.