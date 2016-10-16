80 منظمة أهلية فلسطينية تدعو لتحرك دولي جدي لرفع حصار غزة

غزة ـ د ب أ ـ وجهت 80 منظمة أهلية فلسطينية اليوم الأحد نداء مشتركا إلى المجتمع الدولي للتحرك جديا من أجل رفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة وتسريع إعادة إعماره.

وأصدرت المنظمات ندائها بمناسبة مرور عامين على انعقاد مؤتمر المانحين بالقاهرة لإعادة إعمار قطاع غزة الذي تم خلاله التعهد بتقديم مبلغ 4ر5 مليار دولار للفلسطينيين يخصص نصفه لصالح الإعمار.

وطالبت المنظمات بـ”الضغط الحقيقي والجدي على سلطات الاحتلال الاسرائيلي لرفع الحصار بشكل كامل أمام حركة الافراد والسلع وفي كلا الاتجاهين بما يضمن أيضا تدفق مواد البناء بدون شروط أو قيود” إلى قطاع غزة.

وحذرت المنظمات من “تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة بشكل خطير حيث ارتفعت نسبة البطالة إلى نحو 42%، ويعيش نحو 65% من السكان تحت خط الفقر(38% فقر مدقع)، فيما يعتمد نحو 80% من السكان على المساعدات”.

وقالت إن تدهور الوضع في غزة “يعود إلى استمرار الحصار غير القانوني وغير الإنساني الذي تفرضه إسرائيل على القطاع منذ أكثر من 9 سنوات ويتضمن قيوداً مشددة على حركة المواطنين، وفي مقدمتهم المرضى والطلاب والتجار، وكذلك على حركة البضائع وفي مقدمتها مواد الاعمار مما انعكس ايضا على عملية الإعمار التي تسير بشكل بطيء”.

ودعت المنظمات إلى ضرورة إسراع المانحين في الايفاء بتعهداتهم في مؤتمر القاهرة بما يضمن توفير السكن الملائم للأسر التي شردها الهجوم الإسرائيلي الأخير قبل عامين ومعالجة تداعيات العدوان والحصار والنمو الطبيعي للسكان.

كما دعت إلى ضرورة توفير الاموال اللازمة لإعادة تأهيل القطاعات الرئيسية من الكهرباء والمياه والصرف الصحي والصحة والتعليم وغيرها من القطاعات الحيوية في قطاع غزة.

وشددت المنظمات الأهلية في ندائها المشترك على وجوب “العمل الجاد من أجل توفير مشاريع تسعى لمواجهة الفقر والبطالة في قطاع غزة وتسهم في تنمية الاقتصاد الوطني”.