السجن ثلاث سنوات لثلاثة من سماسرة الهجرة غير الشرعية في مصر

القاهرة ـ رويترز ـ قالت مصادر قضائية في مدينة الإسكندرية الساحلية المصرية إن محكمة جنح بالمدينة قضت اليوم الأحد بالسجن ثلاث سنوات على ثلاثة من سماسرة الهجرة غير الشرعية.

وغرق أكثر من 200 شخص أغلبهم مصريون في البحر المتوسط قبالة السواحل المصرية خلال رحلة هجرة غير شرعية في سبتمبر أيلول. غير أن مصدرا قضائيا قال إن الثلاثة لا صلة لهم بالرحلة المشؤومة.

وعقب الحادث شنت السلطات حملة على مهربي البشر في عدد من المحافظات الساحلية بما فيها الإسكندرية التي قالت السلطات فيها إنها ألقت القبض على 52 منهم.

وقال مصدر إن محكمة جنح المنتزه أصدرت الحكم بسجن السماسرة الثلاثة بالشغل والنفاذ لكن الحكم قابل للاستئناف أمام محكمة أعلى درجة.

وأضاف أن الثلاثة شاركوا في ترتيبات رحلة هجرة غير شرعية أحبطتها السلطات.

وفي ظل تدهور الأوضاع الأمنية في ليبيا التي تعد نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا عبر البحر المتوسط تزايد استخدام عصابات تهريب البشر للشواطئ المصرية كنقطة انطلاق للرحلات إلى أوروبا التي يتصاعد قلق دولها إزاء استمرار تدفق المهاجرين.