هولاند يقول إن فرنسا لن تخفّف الضغط على روسيا بشأن سوريا





باريس- رويترز- أفادت صحيفة فرنسية محلية بأن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند قال إنه لا يعتزم تخفيف الضغط عن روسيا بسبب دعمها للنظام السوري في قتالها ضد المعارضة، ولكنه ما زال مستعداً للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لبحث الحرب الدائرة.

وكان بوتين قد ألغى زيارته المزمعة لباريس في 19 أكتوبر تشرين الأول بعد أن قال هولاند إنه لن يجتمع به إلا للحديث بشأن سوريا.

وقال هولاند، في مقابلة نشرت مساء اليوم الأحد، “فلاديمير بوتين لا يريد أن يبحث موضوع سوريا بجدية. وأنا مستعد في أي وقت. ولكن لن أخفف الضغط”.

وأضاف أن الأولوية المطلقة هي لوقف القصف ووقف إطلاق النار وقضية المعونات الإنسانية وبدء المفاوضات.