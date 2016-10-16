تظاهرة في المجر دعماً لحرية الصحافة





بودابست- أ ف ب- تظاهر بضعة آلاف الأحد في بودابست دعماً لحرية الصحافة وتضامناً مع كبرى صحف المعارضة التي علّق صدورها قبل أسبوع، وفق مراسل “وكالة فرانس برس″.

وتحت شعار “إنهم يسرقون حريتنا”، لبّى ما بين ألفين وثلاثة آلاف شخص دعوة حزب “ايغوت” (معاً) المعارض ومنظمات غير حكومية.

وحمل عدد كبير من المتظاهرين نسخاً من صحيفة “نيبزابادساغ” التي تنتهج خطاً معارضاً لرئيس الوزراء فيكتور اوربان، ولم تعد تصدر منذ الثامن من تشرين الأول/أكتوبر.

ورفعت لافتات تطالب بـ”وقف ديكتاتورية” الحزب المحافظ الحاكم والتصدي لـ”السياسات المافيوية”.

وقال بيتر بيتو، مساعد رئيس تحرير الصحيفة، “نريد أن ينتهي هذا الوضع الملتبس، وأن يقول المالك بوضوح” ماذا سيكون مصير الصحيفة.

وكانت مجموعة “ميدياووركس″ التي تملك الصحيفة أعلنت تعليق صدورها لأسباب اقتصادية. لكن العاملين فيها يعزون القرار إلى ضغوط سياسية.

وفي موازاة التظاهرة، عقد الحزب الحاكم مؤتمراً صحافياً أكد فيه أن حرية الصحافة مضمونة في المجر.

وقال جيرغيلي غولياس نائب رئيس الحزب “لا نعلم ضد من كانت التظاهرة بعد ظهر اليوم. بالنسبة إلى نيبزابادساغ، تم اتخاذ قرار اقتصادي بسبب خسائر كبيرة ولا علاقة للحكومة بالموضوع″.