إيطاليا تعتقل “متعاطفاً” مع تنظيم “الدولة الإسلامية” وتصادر عبوات





روما- أ ف ب- اعتقلت الشرطة الإيطالية الأحد رجلاً يشتبه بأنه من المتعاطفين مع تنظيم “الدولة الإسلامية” وعثر في حوزته على مجموعة من العبوات الناسفة المصنعة يدوياً وصواعق.

وقالت وزارة الداخلية الإيطالية أن الرجل، الذي لم تكشف جنسيته، اعتقل في كاستيلو دي شيسترنا في نابولي بعد أن رصد محققون يراقبون الانترنت على صفحته على فيسبوك تسجيل فيديو لمقاتلي تنظيم “الدولة الإسلامية” وهم يقطعون رأس ضحية.

وعثرت الشرطة على أسلحة، من بينها قذائف هاون مصنعة محلياً وأجهزة تفجير عن بعد و146 فتيلاً وصواعق مختلفة وجهاز تحكم عن بعد، بحسب بيان الوزارة.