وزير الخارجية التركي يعلن أن مدينة الباب هي الهدف التالي في سوريا





اسطنبول- أ ف ب- قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو الأحد أن الفصائل السورية المسلحة المدعومة من تركيا ستتقدم نحو مدينة الباب بعد سيطرتها على بلدة دابق التي كان يسيطر عليها تنظيم” الدولة الإسلامية”.

وبدأت تركيا في آب/أغسطس عملية “درع الفرات” العسكرية الواسعة داخل سوريا لدعم مقاتلي المعارضة وتطهير حدودها من الجهاديين والمقاتلين الأكراد السوريين.

والأحد، سيطرت فصائل سورية معارضة مدعومة من أنقرة على بلدة دابق القريبة من الحدود التركية، والتي تحظى بأهمية رمزية لدى تنظيم “الدولة الإسلامية”، في خسارة جديدة للجهاديين في محافظة حلب في شمال سوريا.

وتأتي هزيمة التنظيم المتطرف في دابق بعد سيطرة الفصائل المسلحة على بلدتي جرابلس والراعي في الأسابيع الأولى من العملية.

وأورد وزير الخارجية التركي الأحد أن دابق أصبحت الآن “بالكامل” تحت سيطرة الفصائل السورية المعارضة، بحسب ما نقل عنه الإعلام التركي.

وصرح في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان “الهدف التالي بالطبع هو التحرك نحو الباب” جنوب جرابلس في شمال سوريا.