﻿مقاتلو المعارضة السورية ينتزعون قرية دابق من تنظيم «الدولة»

بيروت ـ رويترز: قال معارضون سوريون إنهم انتزعوا السيطرة على قرية دابق من تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) أمس الأحد وأخرجوا التنظيم المتشدد من أحد معاقله الذي تعهد بأن يكون مسرحا للنصر في معركة فاصلة مع الغرب.

وتؤكد هزيمة تنظيم «الدولة» في دابق التي كانت محور دعاية التنظيم على تقهقره هذا العام إذ تكبد خسائر في معارك في سوريا والعراق وخسر عددا من قادته البارزين في غارات جوية موجهة.

وقال أحمد عثمان قائد جماعة «السلطان مراد»، أحد فصائل «الجيش السوري الحر» التي شاركت في الاشتباكات، إن مقاتلين مدعومين بدبابات وطائرات تركية استولوا على دابق وبلدة صوران المجاورة بعد اشتباكات صباح أمس الأحد.

وقال «انتهت أسطورة داعش (تنظيم الدولة الإسلامية) بمعركتهم الكبرى في دابق بعد أن قام المجاهدون بطردهم منها».

والجيش السوري الحر مظلة تضم معارضين يسعون للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد في الحرب الأهلية التي قتل فيها مئات الألوف وشرد الملايين واستدرجت قوى إقليمية وعالمية وأوجدت موطئ قدم لمقاتلين إسلاميين متشددين.

واستند التنظيم المتشدد في دعايته إلى حديث منسوب إلى النبي محمد ورد فيه اسم دابق باعتبارها موقع معركة فاصلة سينتصر فيها المسلمون وستكون من علامات الساعة ووصل الأمر بالتنظيم إلى إطلاق اسم دابق على مطبوعته الرئيسية.

واختار التنظيم دابق مكانا لقتل بيتر كاسيج عامل الإغاثة الأمريكي الذي احتجز رهينة في عام 2014 بيد محمد الموازي أو من كان يعرف باسم الجهادي جون.

لكن يبدو أن التنظيم تراجع عن الاستناد إلى رمزية دابق منذ تقدم فصائل الجيش السوري الحر مدعومة من تركيا مما هدد بسقوط القرية وقال التنظيم في بيان أحدث إن المعركة ليست هي المذكورة في الحديث.

من جهة أخرى حذرت الولايات المتحدة وبريطانيا أمس من أن الحلفاء الغربيين يبحثون فرض عقوبات على اهداف اقتصادية في روسيا وسوريا بسبب حصار مدينة حلب.

وقال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إن قصف المدنيين في المدينة «جريمة ضد الإنسانية» فيما حض وزير خارجية بريطانيا بوريس جونسون موسكو على اظهار الرأفة.

وقال جونسون في مؤتمر صحافي مشترك مع كيري عقب محادثاتهما في لندن «هناك كثير من الطرق التي نقترحها بينها فرض اجراءات اضافية على النظام وداعميه».

وحذر من أن «هذه الأمور ستضر في النهاية بمرتكبي هذه الجرائم، وعليهم أن يفكروا في ذلك الآن».

من جانبه، ذكر كيري بان الرئيس الامريكي باراك اوباما لم يستبعد أي خيار للتعامل مع الهجوم الذي يشنه الرئيس السوري بشار الأسد.

وتطرق الى فكرة فرض عقوبات، إلا أنه قلل من احتمال القيام بعمل عسكري، مؤكدا أن واجبه وواجب نظيره البريطاني «استنفاد» جميع الخيارات الدبلوماسية.

وأضاف «لا أرى برلمانات الدول الأوروبية مستعدة لإعلان الحرب».

من جهته، قال وزير الخارجية الفرنسي جان مارك آيرولت إن وقف قصف حلب شغل الحيز الأكبر من المحادثات.

وأضاف بعد انتهاء الاجتماع «نرى أن للنظام (السوري) والدعم الروسي أهدافا أخرى».

وتابع «نحن دائما على استعداد للتحدث الى الروس والإيرانيين، لكننا نطلب أن يكون وقف القصف شرطا مسبقا».

لكن ايرولت لم يوضح ما إذا كان فرض منطقة حظر جوي في منطقة حلب مطروحا.