﻿مصر.. أمر قضائي بضبط «خلية السكّر» وآخر بحبس تنظيم «وكستونا»

القاهرة ـ من سيد فتحي: أمرت النيابة العامة المصرية، أمس الأحد، بضبط وإحضار معارضين، في اتهامهم بجمع السكّر وسلع استراتيجية أخرى من الأسواق فيما سمي بـ»خلية السكّر»، وحبس 8 آخرين بتهمة تشكيل تنظيم «وكستونا (خذلتمونا)»، بهدف إثارة الرأي العام.

وحسب بيان أمر النائب العام نبيل صادق، بـ»ضبط وإحضار عدد (لم يحدده) من أنصار جماعة الإخوان المسلمين (تدرجها الحكومة إرهابية)، وكلف قطاع الأمن الوطني (جهاز شرطي) لملاحقتهم».

واتهم النائب العام، المطلوبين، بـ»تأسيس خلية (خلية السكّر) تابعة للتنظيم (الإخوان)، مهمتها التخطيط لجمع السكّر وبعض السلع الاستراتيجية من الأسواق، بهدف إثارة الرأي العام».

وبعد ذلك بقليل، قررت نيابة مصر الجديدة (ضاحية شرقي القاهرة)، إخلاء سبيل عامل مقهى، بكفالة ألف جنيه (نحو 100 دولار تقريبًا)، بعد اتهامه بحيازة 10 كيلوات سكّر بهدف احتكار السلعة والتربح منها.

وفي واقعة أخرى، أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية، بحبس 8 معارضين من أنصار جماعة الإخوان، 15 يومًا، على ذمة التحقيقات على خلفية اتهامهم بتكوين تنظيم «وكستونا (خذلتمونا)» للدعوة للتظاهر يوم 11 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وأمرت بسرعة ضبط وإحضار 60 آخرين متهمين بالاشتراك في الدعوة للتظاهر.

وقال عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، المحامي أحمد سعد، في تصريحات صحافية، إن «النيابة منعت المحامين من حضور التحقيقات مع المتهمين»، نافيًا التهم الموجهة إليهم جملة وتفصيلاً.

وأسندت النيابة للمتهمين، تهما عدة من بينها «التحريض على استخدام القوة لقلب نظام الحكم، وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري، والتحريض على مهاجمة أقسام الشرطة».

وتنتشر دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقطاعات من المصريين خلال الفترة الأخيرة، تطالب بالنزول يوم 11 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، ضد الغلاء، غير أنه لم تتبن جهة معارضة بارزة هذه الدعوة بعد.

وتشهد مصر أزمة اقتصادية، ونقصا في سلع أساسية كالسكّر والأرز، وتخطى مؤخرًا سعر الدولار الأمريكي 15 جنيهاً في السوق السوداء (غير الرسمية)، مقابل أقل من 9 جنيهات في السوق الرسمي.

من جهة أخرى قضت محكمة مصرية أمس بمعاقبة 19 متهمًا، بالحبس سنتين، بعدما ألقى أحدهم حذاءه تجاه منصة القضاة، وقيام بقية المتهمين بتهنئته.

وفي مستهل جلسة بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ»كتائب أنصار الشريعة»، استدعت المحكمة، التي تنظر محاكمة 23 متهمًا (19 محبوسًا، 4 هاربين)، أحد المتهمين ويدعى «عمار الشحات»، بعد أن لاحظت وقوفه وقفزه على المقاعد الخشبية داخل القفص الزجاجي، وهو ما اعتبرته هيئة المحكمة «إهانة» لها.

وغادر المتهم المذكور، القفص الزجاجي، ليقف في مواجهة رئيس هيئة المحكمة محمد شيرين فهمي (هيئة المحكمة تضم 3 قضاة)، ملقيًا بحذائه تجاههم، قبل أن ينجح الحرس في صد الحذاء الطائر تجاه المنصة.

وبعد السيطرة على المتهم، من قبل عناصر الأمن بالمحكمة، أعيد إلى القفص الزجاجي، ليلتف حوله بقية المتهمين ويقبلونه، مقدمين له التهنئة على ما فعل.

وأثبتت هيئة المحكمة الواقعة، قبل أن تصدر حكماً بحبس جميع المتهمين سنتين، لكل منهم، بتهمة «إهانة» المحكمة، وهو حكم أولي قابل للطعن عليه في محكمة أعلى درجة.

واعتبرت المحكمة أن ما صدر من المتهم يشكل «إهانة للمحكمة» في الجلسة العلنية، وأن ما صدر من باقي المتهمين من تأييد ومؤازرة له يمثل «احتقارًا وازدراءً» لها، لتصدر حكمها السابق.

(الأناضول)